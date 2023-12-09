Ученые заявили, что долгий сон оказался опаснее для жизни, чем недосыпание

Продолжительность сна должна составлять от шести до восьми часов

Ученые провели очередное обширное исследование, включив данные из 11 крупных проектов, в которых участвовали свыше миллиона человек. В их выводах говорится об оптимальной продолжительности сна для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний и предотвращения преждевременной смерти: продолжительность сна должна составлять от шести до восьми часов.

Интересно отметить, что у людей, спавших менее шести часов, риск развития инсульта и ишемии оказался на 11% выше, чем у тех, кто ночью отдыхал от шести до восьми часов. Но с другой стороны, говорят ученые, у тех, кто спал более восьми часов, риск этих заболеваний возрастал на целых 33%.