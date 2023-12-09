Николай Басков и Вера Брежнева стали героями киностудии Marvel

В экранизации комиксов от популярной киностудии Marvel, шпионскую роль Наташи Романофф, известной как Черная вдова, исполняет актриса Скарлетт Йохансон. Однако в одном из выпусков 2012 года появились неожиданные герои – российские артисты Николай Басков и Вера Брежнева. Эта история получила название «The Avengers Prelude: Black Widow Strikes» («Прелюдия к Мстителям: Удар Черной Вдовы»).

Обращается к нему «господин Басков»

В комиксе Николай Басков предстает в образе обольстителя, проводя время в столичном заведении и соблазняя нескольких дам, включая саму Наташу Романофф. Одна из спутниц, наслаждаясь временем с певцом, обращается к нему «господин Басков», выражая восхищение его последним выступлением в Кремлевском дворце. Басков отвечает, прося звать его просто Николаем.

Встреча с Верой Брежневой

В другом эпизоде, Романофф, работая в ресторане под видом официантки, выявляет подозреваемого в торговле оружием Михаила Федорова. Встреча с Верой Брежневой происходит в Сочи, где шпионка, выдавая себя за продюсера «МУЗ-ТВ» Ирину Златареву, приглашает артистку на обед с целью обеспечить алиби для своих шпионских операций.