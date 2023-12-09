Юрий Антонов назвал «комариным писком» пение Алсу на шоу «Дуэты»

На вокальном проекте «Дуэты» Юрий Антонов исполнил песню «Зеркало» в дуэте с Алсу. Формат передачи предусматривает, что все участники не знают, с кем поют.

Пение напоминало «комариный писк»

После выступления артист признался, что он не слышал свою партнершу, добавив, что это напоминало «комариный писк». Эти замечания вызвали у зрителей недоумение и обсуждения в соцсетях. После этого звездные участники проекта исполнили вместе хит «Я вспоминаю», сгладив таким образом возможные разногласия и продолжая участие в телешоу в дружественной обстановке.