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Ведущую закрытый образ жизни певицу Анжелику Варум нашли в Казахстане

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Ведущую закрытый образ жизни певицу Анжелику Варум нашли в Казахстане
Знаменитости
Источник фото: @avarum

Информация о Леониде Агутине и Анжелике Варум остается ограниченной. Звездная пара старается поддерживать свою личную жизнь в приватности. Певица редко появляется на публике в последнее время, а ее отношения с мужем тоже держатся в тайне.

Варум появилась на сцене

Недавно Анжелика выступила в Казахстане, где вместе с Агутиным исполнила несколько песен перед русскоязычной публикой. Информация о том, что Варум появилась на сцене, предоставляет поклонникам возможность увидеть ее очередное профессиональное выступление после молчания.

Примечательно, что оба артиста избегают делать открытые заявления не только о личной жизни, но и о политике и мировых событиях.

Информационное агентство «Informing»

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