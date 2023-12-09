Ведущую закрытый образ жизни певицу Анжелику Варум нашли в Казахстане

Информация о Леониде Агутине и Анжелике Варум остается ограниченной. Звездная пара старается поддерживать свою личную жизнь в приватности. Певица редко появляется на публике в последнее время, а ее отношения с мужем тоже держатся в тайне.

Варум появилась на сцене

Недавно Анжелика выступила в Казахстане, где вместе с Агутиным исполнила несколько песен перед русскоязычной публикой. Информация о том, что Варум появилась на сцене, предоставляет поклонникам возможность увидеть ее очередное профессиональное выступление после молчания.

Примечательно, что оба артиста избегают делать открытые заявления не только о личной жизни, но и о политике и мировых событиях.