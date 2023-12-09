56-летний Киркоров вышел в свет с отекшим до безобразия лицом

Филипп Киркоров неприятно удивил гостей на одной из светских вечеринок своим внешним видом. Он появился на людях с отекшим до безобразия лицом, пишет 7Дней.

Агутин был госпитализирован

56-летний певец приехал на музыкальное мероприятие, хедлайнером которого стал Леонид Агутин. Однако, как известно, накануне исполнитель был госпитализирован, а организаторы в связи с этим решили срочно заменить заболевшего артиста поп-королем. Похоже, Киркоров не был готов к светскому рауту.

Он появился с отекшим лицом, которое попытался замаскировать. Журналисты допускают, что он приехал на концерт сразу же после посещения косметолога или пластического хирурга. После выступления Филипп быстро скрылся от репортеров.