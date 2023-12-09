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Дочь Александра Малинина Устинья засветилась с женихом из Британии

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Дочь Александра Малинина Устинья засветилась с женихом из Британии
Знаменитости
Источник фото: @ustinya_malinina_official

Наследница Александра Малинина провела романтическое свидание со своим избранником из Британии на катке в Лондоне. Свидание прошло на льду во дворе дома 18 века. Оба влюбленных выбрали для этого образы в стиле total black. При этом Устинья предпочла бренд Chanel.

Дочь Малинина готовится выйти вскоре замуж за своего избранника по имени Зак. Их романтическое свидание на катке вызвало положительные отклики от поклонников. В комментариях фанаты отмечают, что пара выглядит очень счастливой, и желают им любви.

Источник фото: @ustinya_malinina_official

Также Passion указывает, что мать Устиньи и ее отец одобряют выбор своей дочери и даже скучают по будущему зятю.

Информационное агентство «Informing»

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