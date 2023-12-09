Новая напасть. В Россию идет микоплазменная пневмония

В СМИ появилась информация о микоплазменной пневмонии и ее распространении в России. Ведущие специалисты утверждают, что возбудитель микоплазменной пневмонии, Mycoplasma pneumoniae, может вызывать острый респираторный вирусный инфекционный процесс, приводящий к тяжелой пневмонии.

Недуг сложно распознать

Болезнь чаще всего поражает детей школьного возраста, но возможно распространение на взрослых людей. На ранних стадиях заболевания, симптомы которого могут быть похожи на простуду, недуг сложно распознать. По словам генерального директора «РУСАЛ Медицинский центр» Валерия Савельева, это подчеркивает важность внимательного отношения к своему здоровью и своевременного обращения к врачу.

Такие меры предосторожности, как использование антисептиков и масок, а также соблюдение безопасной социальной дистанции помогут в предотвращении распространения новой инфекции.