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В Сети возмущены премией «Звезда хайпа» во время СВО

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В Сети возмущены премией «Звезда хайпа» во время СВО
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

В Москве состоялось вручение первой ежегодной премии «Звезда Хайпа». Внимание к мероприятию было привлечено еще задолго до его проведения. А после его проведения гневных отзывов стало еще больше.

На премии можно было увидеть звезд, которые постоянно «хайпуют» и не сходят со страниц СМИ и социальных сетей. Церемонию вручения премии посетили Мари Краймбрери, Филипп Киркоров, Хабиб, Мот, Клава Кока, Gayazov Brothers, Мия Бойка, Валя Карнавал, Вита Чиковани и многие другие.

Самостоятельно себя «короновал»

Король российской поп-сцены снова отличился эпатажной выходкой. На сцене он появился с короной на подушке и самостоятельно себя «короновал».

Были и другие моменты со стороны отечественных звезд хайпа. Пользователей сети мероприятие возмутило. Звезды веселятся, пока люди гибнут на фронте в Украине.

«Это пир во время чумы. У них душа есть вообще?», «Это шабаш. Закрыть им всем доступ к федеральным каналам, на концерты больше не приглашать, — пишут в комментариях возмущенные зрители.

К слову, еще за пару недель до церемонии вручения премии мероприятие раскритиковала Яна Поплавская и возмутилась тем, что пока одни воюют, другие в поисках дурной славы «скачут на сцене».

Информационное агентство «Informing»

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