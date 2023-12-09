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Врач Вялов нашел связь усвоения сахара с развитием агрессивного вида рака

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Врач Вялов нашел связь усвоения сахара с развитием агрессивного вида рака
Здоровье
Фото: freepik.com

Доктор патолог Сергей Вялов подчеркнул важность заботы о поджелудочной железе. Он уточнил, что рак поджелудочной железы является одним из наиболее агрессивных видов онкологии. 

Поджелудочная выполняет важную функцию, вырабатывая ферменты, необходимые для переваривания жиров и белков. Также этот орган выделяет гормоны, включая инсулин. 

В случае сильного воспаления поджелудочной железы страдает процесс выработки ферментов, что сказывается, в первую очередь, на переваривании жиров. Белки могут перевариваться нормально, за исключением случаев, когда болезнь находится на запущенной стадии. Углеводы, в целом, усваиваются нормально, даже если поджелудочная функционирует неполноценно.

Информационное агентство «Informing»

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