Чем может удивить телезрителя новогодняя комедия «Елки 10» без Светлакова и Урганта

Премьера новогодней кинокомедии «Елки 10» прошла в российских кинотеатрах в минувший четверг, 7 декабря. В этом году режиссерами стали Иван Чехов и Дамира Мифтахова. Продюсером и сценаристом ленты выступил Евгений Кулик.

Корреспондент портала E1.RU поделилась своими впечатлениями от просмотра картины, отметив, что если в первой части франшизы, где снимались Иван Ургант и Сергей Светлаков, зритель погружался в идеализированный мир взаимопомощи и доброты, то в последней части мир был представлен суровым и недоброжелательным.

«Пришлось смотреть более часа на сломленных, униженных людей. Режиссеры показали, как видят сейчас общество в России? Получается, основная проблема – это виртуальная реальность, блогеры и Интернет? Вы что серьезно?» – возмутилась журналистка.