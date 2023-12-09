Режиссер Учитель не хотел отпускать 14-летнюю дочь на съемки «Слово пацана»

Алексей Учитель, известный российский режиссер, поделился, что изначально он был против участия своей 14-летней дочери в телесериале «Слово пацана».

«Сначала был против, зная немножко Аню. Знал, что к этому отнесется очень серьезно, все пропустит через себя», – говорит Учитель.

Но наследница настояла на своем. Анна исполнила одну из главных женских ролей в сериале. Ей досталась роль школьницы Айгуль, персонажа, столкнувшегося со сложными ситуациями в школе. Режиссер добавил, что дочь хорошо справилась с поставленной задачей.