Молодая жена Эрнста вышла на публику в образе роковой женщины

Появление Софьи Эрнст на церемонии закрытия «Зимнего» в Москве вызвало восхищение у многих гостей. Ее наряд, состоящий из длинного джинсового платья с открытыми плечами и корсетом, стал объектом внимания пользователей соцсетей.

Роковой образ 35-летней Эрнст на мероприятии, где она появилась без звездного мужа, вызвали у публики интерес. Эффектное платье подчеркнуло стройную фигуру, а особое внимание привлекло открытое декольте.

Источник фото: @sofyapavlovna

Эрнст, судя по всему, отказалась от бюстгальтера. Поклонники объяснили этот выбор тем, что артистка приехала на мероприятие без супруга. Провокационный образ стал предметом обсуждения как в прессе, так и в Сети. Поклонники и критики разделились во мнениях относительно ее наряда.