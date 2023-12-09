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Молодая жена Эрнста вышла на публику в образе роковой женщины

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Молодая жена Эрнста вышла на публику в образе роковой женщины
Знаменитости
Источник фото: @sofyapavlovna

Появление Софьи Эрнст на церемонии закрытия «Зимнего» в Москве вызвало восхищение у многих гостей. Ее наряд, состоящий из длинного джинсового платья с открытыми плечами и корсетом, стал объектом внимания пользователей соцсетей. 

Роковой образ 35-летней Эрнст на мероприятии, где она появилась без звездного мужа, вызвали у публики интерес. Эффектное платье подчеркнуло стройную фигуру, а особое внимание привлекло открытое декольте. 

Источник фото: @sofyapavlovna

Эрнст, судя по всему, отказалась от бюстгальтера. Поклонники объяснили этот выбор тем, что артистка приехала на мероприятие без супруга. Провокационный образ стал предметом обсуждения как в прессе, так и в Сети. Поклонники и критики разделились во мнениях относительно ее наряда.

Информационное агентство «Informing»

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