Старшие дети Александра Градского забирают имущество у младших

После ухода из жизни Александра Градского его близкие родственники вступили в борьбу за наследство, оцененное в миллиарды рублей. Возникли конфликты между законной женой маэстро и его старшими детьми - Марией и Даниилом. Согласно словам Марины, наследники пытаются забрать все имущество у своих младших братьев.

У Александра осталось четверо детей от разных браков. Двое родилось в третьем браке и двое несовершеннолетних от четвертой супруги.

Старшие дети стремятся доказать, что брак Градского с Коташенко был фиктивным. Марина же уверяет, что ее муж обеспечил старших наследников всем необходимым при жизни и не мог даже предполагать, что они будут пытаться отобрать наследство. Суд присудил Даниилу и Марии усадьбу, а квартира в столице перешла молодой возлюбленной.