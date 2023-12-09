Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова завершила свою актерскую карьеру

Елена Корикова, известная своими ролями в популярных фильмах и телесериалах нулевых годов, объявила о завершении своей актерской карьеры.

Она устала от съемок

Актриса, ставшая известной после картины «Барышня-крестьянка« и ленты »Бедная Настя», призналась, что она устала от съемок и поэтому все реже принимает предложения кинорежиссеров.

Последние проекты с участием белокурой артистки датируются 2016 годом. Тогда она появилась в фильмах «Круговорот« и »Шелест».

Сейчас Елена проживает в Черногории, где вышла замуж. Официальной информации о завершении актерской деятельности Кориковой не поступало.