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Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова завершила свою актерскую карьеру

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Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова завершила свою актерскую карьеру
Знаменитости
Источник фото: @korikova_official

Елена Корикова, известная своими ролями в популярных фильмах и телесериалах нулевых годов, объявила о завершении своей актерской карьеры. 

Она устала от съемок

Актриса, ставшая известной после картины «Барышня-крестьянка« и ленты »Бедная Настя», призналась, что она устала от съемок и поэтому все реже принимает предложения кинорежиссеров. 

Последние проекты с участием белокурой артистки датируются 2016 годом. Тогда она появилась в фильмах «Круговорот« и »Шелест». 

Сейчас Елена проживает в Черногории, где вышла замуж. Официальной информации о завершении актерской деятельности Кориковой не поступало.

Информационное агентство «Informing»

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