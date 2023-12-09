Постельная сцена в фильме «Не могу сказать прощай» оказалась реальной

Кинофильм «Не могу сказать прощай» стал историческим событием в советском кинематографе. Однако постельная сцена в ленте оказалась реальной, а не актерской игрой.

Поведение Варчука раскритиковал режиссер Борис Дуров

Спустя много лет стало известно, что во время съемок Сергей Варчук превысил установленные рамки, совершив навязчивые действия в отношении партнерши по цеху Татьяны Паркиной. Артистка осталась очень недовольна такими вольностями, а поведение Варчука раскритиковал режиссер Борис Дуров.

Артист оправдывал свои действия необходимостью передачи настоящих эмоций через кадр, но произошедшее на площадке вызвало огромный скандал.