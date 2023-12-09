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Жители тюменского ЖК замерзают в своих квартирах из-за оледенелых окон

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Жители тюменского ЖК замерзают в своих квартирах из-за оледенелых окон
В России
Фото: @freepik / freepik.com

Жители жилого комплекса «Андерсен Парк» (Тюмень) выражают недовольство из-за оледеневших окон в квартирах, что приводит к сильному холоду в помещениях. Одна из женщин поделилась, что дома становятся непригодными для проживания даже при постоянном отоплении. Окна сильно промерзают, на рамах образуется лед, снег. 

Все жалобы жильцов направлены к застройщику 4D, который направил людей к гарантийщикам. Однако они готовы прийти только в конце декабря. 

Некоторые предполагают, что проблема может быть связана с низким качеством установленных в окна стеклопакетов. 

Представители застройщика в свой черед отметили, после массовых обращений были проведены осмотры. По результатам составляются акты, выявляются причины промерзания, а затем осуществляется регулировка оконных конструкций.

Информационное агентство «Informing»

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