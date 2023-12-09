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Певец Киркоров назвал комика Галкина причиной своей травли в соцсетях

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Певец Киркоров назвал комика Галкина причиной своей травли в соцсетях
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

Российский поп-певец Филипп Киркоров дал интервью адвокату Александру Добровинскому. Во время беседы он упомянув имя Максима Галкина, признанного иностранным агентом в России. Киркоров выразил недовольство травлей, которую, по его словам, он пережил из-за защиты шоумена.

Киркоров не ожидал такой реакции со стороны стендап-комика  

Как отметил Филипп Бедросович, он не ожидал подобной реакции со стороны стендап-комика после отъезда за границу, пишет Телепрограмма. 

«Вы даже не представляете, какой период пережил. Получил по полной по шапке, заступившись за иноагента. Не ожидал, что после всего он будет оскорблять меня», - откровенничает артист.

Информационное агентство «Informing»

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