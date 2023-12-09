Певец Юрий Антонов едва стоял на ногах на сцене шоу «Дуэты»

Певец, композитор, музыкант Юрий Антонов принял участие в музыкальном телешоу «Дуэты«, который транслирует телеканал »Россия-1». Артист исполнил свой известный хит, сидя на стуле, поскольку с трудом мог стоять на ногах.

В новом выпуске Антонов спел «Зеркало» вместе с певицей Алсу

В рамках этого проекта звезды шоу-бизнеса поют дуэтами, но их партнеры раскрываются только на сцене после поднятия специальной стены. В новом выпуске Антонов спел «Зеркало» вместе с певицей Алсу. Поднимаясь со стула, он продолжил выступление, опираясь на Алсу, которая его всячески поддерживала.