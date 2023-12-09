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MailOnline: Население Европы убивают супербактерии, устойчивые ко всем лекарствам

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MailOnline: Население Европы убивают супербактерии, устойчивые ко всем лекарствам
Здоровье
Фото: @pikisuperstar / freepik.com

У более половины пациентов в европейских больницах были выявлены инфекции, устойчивые ко всем распространенным антибиотикам, включая лекарства последнего поколения.

Супербактерии, способные выжить при применении даже самых современных препаратов, стали настоящей проблемой для здравоохранения 

Эти супербактерии, способные выжить при применении даже самых современных препаратов, стали настоящей проблемой для здравоохранения. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США выразили беспокойство по этому поводу. Эксперты указали на высокий риск антибиотикорезистентных инфекций. Антибиотики и другие препараты, применяемые в крайних случаях, становятся не эффективными, что автоматически увеличивает опасность для жизни миллионов пациентов.

Информационное агентство «Informing»

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