Пермский гастроэнтеролог Игумнова объяснила, может ли быть зависимость от суши и роллов

Любовь к суши и роллам не стоит называть зависимостью в медицинском смысле этого слова. Это, скорее, вкусовое предпочтение, которое может повысить уровень серотонина — так называемого гормона радости, говорит пермский врач-гастроэнтеролог Оксана Игумнова.

Суши и роллы являются очень калорийными

Такие пищевые предпочтения считаются нормальными. Они могут быть обусловлены наличием глутаминовой кислоты, известной как умами, в блюдах японской кухни. Однако врачи все же не рекомендуют употреблять суши и роллы людям с проблемами в области пищеварения, сахарным диабетом и ожирением, поскольку они являются очень калорийными.