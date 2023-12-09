Информинг » Здоровье » Пермский гастроэнтеролог Игумнова объяснила, может ли быть зависимость от суши и роллов

Пермский гастроэнтеролог Игумнова объяснила, может ли быть зависимость от суши и роллов

Image 16+
Пермский гастроэнтеролог Игумнова объяснила, может ли быть зависимость от суши и роллов
Здоровье
Фото: @vecstock / freepik.com

Любовь к суши и роллам не стоит называть зависимостью в медицинском смысле этого слова. Это, скорее, вкусовое предпочтение, которое может повысить уровень серотонина — так называемого гормона радости, говорит пермский врач-гастроэнтеролог Оксана Игумнова.

Суши и роллы являются очень калорийными

Такие пищевые предпочтения считаются нормальными. Они могут быть обусловлены наличием глутаминовой кислоты, известной как умами, в блюдах японской кухни. Однако врачи все же не рекомендуют употреблять суши и роллы людям с проблемами в области пищеварения, сахарным диабетом и ожирением, поскольку они являются очень калорийными.

Информационное агентство «Informing»

Медик Кулеш нашла связь затяжного кашля с микоплазменной инфекцией

Медик Кулеш нашла связь затяжного кашля с микоплазменной инфекцией

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Терапевт Тарасов рассказал, как вовремя обнаружить блуджающий тромб, чтобы не умереть

Сегодня, 21:13

MailOnline: Население Европы убивают супербактерии, устойчивые ко всем лекарствам

Сегодня, 18:58

Врач Вялов нашел связь усвоения сахара с развитием агрессивного вида рака

Сегодня, 16:53

Новая напасть. В Россию идет микоплазменная пневмония

Сегодня, 12:53

Ученые заявили, что долгий сон оказался опаснее для жизни, чем недосыпание

Сегодня, 04:03

Может лопнуть: диетолог Каламар рассказал, сколько еды может вместить в себя желудок

Вчера, 20:43

Ученые открыли тайну, что едят на завтрак большинство долгожителей

Вчера, 19:43

JCI: обнаружена связь потребления цветной капусты с защитой печени

Вчера, 18:13

Биолог Мальцева назвала продукты-чемпионы, которые могут помочь в борьбе с раком

Вчера, 12:18

Инфекционист Малышев назвал основные симптомы микоплазменной инфекции

7-12-2023, 19:23

Названы 10 лекарств, которые приводят к увеличению веса

7-12-2023, 17:38

В Минздраве рассказали, когда эпидемия ОРВИ в России достигнет пика

7-12-2023, 14:43

Ученые нашли способ, как снизить риск развития рака груди у женщин на 55%

7-12-2023, 13:43

Россиянам назвали первые признаки опасного заболевания, не имеющего лечения

7-12-2023, 12:38

Медик Кулеш нашла связь затяжного кашля с микоплазменной инфекцией

7-12-2023, 10:18

Диетолог Муди назвала ТОП-10 вредных привычек, которые способствуют набору веса

6-12-2023, 19:18

Доцент РУДН Вознесенский: найдена связь микоплазменной инфекции с пневмонией

6-12-2023, 15:18

Врачи России нашли самый вредный и самый полезный для организма кофе

6-12-2023, 11:28

Ученые нашли доступный напиток, защищающий от рака

6-12-2023, 06:03

Онкоуролог из РФ Хафизов назвал самые распространённые виды рака у мужчин

5-12-2023, 23:28

Новости партнеров
2023
ru-RU