Терапевт Тарасов рассказал, как вовремя обнаружить блуджающий тромб, чтобы не умереть

Блуждающие тромбы, образующиеся в глубоких венах, часто возникают при варикозном расширении вен, воспалении вен, проблемах со свертываемостью крови. Факторы риска включают также малоподвижный образ жизни, избыточное потребление жареной пищи, атеросклероз, курение. Симптомы могут включать отек, покраснение в месте образования, болезненные ощущения, невозможность наступать на ногу, повышение температуры кожи, уплотнение в венах.

Однако в некоторых случаях тромбоз может проходить незаметно, и его выявление требует обследований у врача.

Терапевт Евгения Тарасова рекомендует людям с генетической предрасположенностью, венозным расширением, диабетом, гипертензией проходить УЗИ нижних конечностей, чтобы предотвратить смертельный исход.