Тонированный Mercedes и усиленная охрана: В Сети опубликовали райдер Веры Брежневой

Вера Брежнева выставила требования для своих новогодних выступлений. Райдер певицы включает тонированный Mercedes S-класса и усиленную охрану.

Указана необходимость тонированного авто с молчащим водителем

Заказчики концертов должны обеспечить артистку темным кабинетом за кулисами, а все стыки заклеить чёрным и красным тейпом для блокировки света. Также в требованиях звезды указана необходимость тонированного авто с молчащим водителем, который, ко всему прочему, получил запрет на использование духов.

Певица требует заклеивание камер видеонаблюдения в зонах переодевания, наличие плотных штор на окнах отеля, где будет проживать, гримёрку с чаем, лимоном, мятой, медом, имбирем, фруктами.