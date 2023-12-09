«Голубизна прогрессирует»: Вика Цыганова высмеяла конфликт Соловьева и Милохина

Противостояние блогера Дани Милохина и телеведущего Владимира Соловьева вызвало волнение в обществе. Милохин вызвал Соловьева на поединок, но тот только ответил словесно.
Певице стало трудно испытывать сочувствие к человеку без «мозгов, совести, сердца и Родины»
Эстрадная певица Вика Цыганова выразила свое отношение к блогеру. Она отметила, что раньше жалела его, но в последнее время ей стало трудно испытывать сочувствие к человеку без «мозгов, совести, сердца и Родины».
«Он раньше еще как-то кочевряжился, однако голубизна прогрессирует и дает свои плоды», — сказала певица изданию Starhit.