«Голубизна прогрессирует»: Вика Цыганова высмеяла конфликт Соловьева и Милохина

Противостояние блогера Дани Милохина и телеведущего Владимира Соловьева вызвало волнение в обществе. Милохин вызвал Соловьева на поединок, но тот только ответил словесно.

Певице стало трудно испытывать сочувствие к человеку без «мозгов, совести, сердца и Родины»

Эстрадная певица Вика Цыганова выразила свое отношение к блогеру. Она отметила, что раньше жалела его, но в последнее время ей стало трудно испытывать сочувствие к человеку без «мозгов, совести, сердца и Родины».

«Он раньше еще как-то кочевряжился, однако голубизна прогрессирует и дает свои плоды», — сказала певица изданию Starhit.