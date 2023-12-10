Анатолий Белый утверждает, что больше не вернется ни за что в Россию и продолжает критиковать власти

Анатолий Белый, эмигрировавший из РФ, полностью оборвал связи с Россией. Продав элитную квартиру в Москве, он сейчас снимает жилье в Нетании с женой и детьми. Но актер, столкнувшись с трудностями из-за незнания иврита, с трудом находит себе подходящие роли в Израиле. Кроме того, за границей у него не обнаружилось фанатов, а гастроли по Европе показали, что эмигранты не проявляют интереса к спектаклям бежавшего артиста.

Несмотря на это, сам Анатолий Белый утверждает, что больше не вернется ни за что в Россию и продолжает высказывать критику в адрес правительства и россиян, пишет НТВ.