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Звезда «9 роты» Алексей Чадов тайно женился на копии своей экс-жены

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Звезда «9 роты» Алексей Чадов тайно женился на копии своей экс-жены
Знаменитости
Источник фото: @alexeychadovofficial

Популярный российский актер Алексей Чадов тайно женился. Его новая жена - практически полная копия предыдущей, утверждает телеканал НТВ.

Звезда фильма «9 рота» официально оформил свои отношения с моделью Лейсан Галимовой. С этой девушкой он прожил вместе пять лет и в общении с журналистами заверял, что идти в ЗАГС больше не собирается.

Поговаривали, что охоту жениться у Алексея Чадова отбила его бывшая супруга Агния Дитковските, в браке с которой у актера родился сын. Сейчас Федору уже 9 лет.

После того, как пара разбежалась, Агния недолго была в статусе холостячки. Женщина начала встречаться с ресторатором Богданом Панченко. История любви продолжилась маршем Мендельсона. Сейчас супруги занимаются воспитанием двоих детей.

Ждал подходящей даты для бракосочетания

Алексей Чадов все это время одиноким тоже не был, однако не спешил закрепить свои отношения с Лейсан Галимовой штампом в паспорте.

В окружении актера шутят, что актер просто терпеливо ждал подходящей даты для бракосочетания - Лейсан Галимова серьезно увлекается астрологией и часто принимает решения по лунному календарю.

Информационное агентство «Informing»

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