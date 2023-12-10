13 декабря в «Крокус Сити Холле» состоится шоу «Наш Новый год»

На 13 декабря 2023 года запланирован концерт под названием «Наш Новый год» в московском «Крокус Сити Холле». На данном мероприятии выступят множество известных российских звезд шоу-бизнеса, включая Стаса Михайлова, Любовь Успенскую, певицу Валерию, MOT, Ларису Долину, Ани Лорак, Стаса Пьеху, Anna Asti, JONY, Александра Буйнова, Сергея Пенкина, певицу Бьянку, EMIN и многих других.

Ведущими станут Аглая Шиловская, Анастасия Макеева, Антон Лаврентьев. Организаторы мероприятия обещают создать атмосферу праздничного настроения и принести зрителям радость.