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13 декабря в «Крокус Сити Холле» состоится шоу «Наш Новый год»

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13 декабря в «Крокус Сити Холле» состоится шоу «Наш Новый год»
Знаменитости
Фото: @Drazen Zigic / freepik.com

На 13 декабря 2023 года запланирован концерт под названием «Наш Новый год» в московском «Крокус Сити Холле». На данном мероприятии выступят множество известных российских звезд шоу-бизнеса, включая Стаса Михайлова, Любовь Успенскую, певицу Валерию, MOT, Ларису Долину, Ани Лорак, Стаса Пьеху, Anna Asti, JONY, Александра Буйнова, Сергея Пенкина, певицу Бьянку, EMIN и многих других. 

Ведущими станут Аглая Шиловская, Анастасия Макеева, Антон Лаврентьев. Организаторы мероприятия обещают создать атмосферу праздничного настроения и принести зрителям радость.

Информационное агентство «Informing»

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