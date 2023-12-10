Концертный директор Сергей Горох рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной

По сообщениям концертного директора Сергея Гороха, слова которого приводит Царьград, Надежда Бабкина сейчас находится дома и восстанавливается после того, как ей стало плохо во время съемок новогодней программы для участников СВО.

Ранее в прессе появилась тревожная информация, что артистка упала в обморок. Однако Горох опроверг это утверждение.

Бабкина, когда вышла на сцену, исполнила номер, но почувствовала себя плохо. Вскоре ей предоставили медицинскую помощь. Бригада врачей скорой не понадобилась, после непродолжительного отдыха певица вернулась на сцену завершить программу.

После выступления Надежда Георгиевна поспешно отправилась домой. Народная артистка РФ планирует посетить премьеру детского спектакля в театре «Русская песня», которая состоится 10 декабря.