Информинг » Знаменитости » Концертный директор Сергей Горох рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной

Концертный директор Сергей Горох рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной

Image 16+
Концертный директор Сергей Горох рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной
Знаменитости
Источник фото: @ngbabkina

По сообщениям концертного директора Сергея Гороха, слова которого приводит Царьград, Надежда Бабкина сейчас находится дома и восстанавливается после того, как ей стало плохо во время съемок новогодней программы для участников СВО. 

Ранее в прессе появилась тревожная информация, что артистка упала в обморок. Однако Горох опроверг это утверждение. 

Бабкина, когда вышла на сцену, исполнила номер, но почувствовала себя плохо. Вскоре ей предоставили медицинскую помощь. Бригада врачей скорой не понадобилась, после непродолжительного отдыха певица вернулась на сцену завершить программу. 

После выступления Надежда Георгиевна поспешно отправилась домой. Народная артистка РФ планирует посетить премьеру детского спектакля в театре «Русская песня», которая состоится 10 декабря.

Информационное агентство «Informing»

Постельная сцена в фильме «Не могу сказать прощай» оказалась реальной

Постельная сцена в фильме «Не могу сказать прощай» оказалась реальной

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Лариса Долина рискует повторить судьбу Романа Костомарова

Сегодня, 11:48

Концертный директор Сергей Горох рассказал о самочувствии Надежды Бабкиной

Сегодня, 11:38

13 декабря в «Крокус Сити Холле» состоится шоу «Наш Новый год»

Сегодня, 11:23

Звезда «9 роты» Алексей Чадов тайно женился на копии своей экс-жены

Сегодня, 11:03

Анатолий Белый утверждает, что больше не вернется ни за что в Россию и продолжает критиковать власти

Сегодня, 00:48

Звезда «Бедной Насти» Елена Корикова завершила свою актерскую карьеру

Вчера, 22:43

Режиссер Учитель не хотел отпускать 14-летнюю дочь на съемки «Слово пацана»

Вчера, 22:13

Тонированный Mercedes и усиленная охрана: В Сети опубликовали райдер Веры Брежневой

Вчера, 20:58

«Голубизна прогрессирует»: Вика Цыганова высмеяла конфликт Соловьева и Милохина

Вчера, 20:33

Певец Киркоров назвал комика Галкина причиной своей травли в соцсетях

Вчера, 19:58

Певец Юрий Антонов едва стоял на ногах на сцене шоу «Дуэты»

Вчера, 19:03

Чем может удивить телезрителя новогодняя комедия «Елки 10» без Светлакова и Урганта

Вчера, 18:48

Постельная сцена в фильме «Не могу сказать прощай» оказалась реальной

Вчера, 17:33

Старшие дети Александра Градского забирают имущество у младших

Вчера, 16:23

Молодая жена Эрнста вышла на публику в образе роковой женщины

Вчера, 15:48

Дочь Александра Малинина Устинья засветилась с женихом из Британии

Вчера, 13:13

В Сети возмущены премией «Звезда хайпа» во время СВО

Вчера, 13:13

Ведущую закрытый образ жизни певицу Анжелику Варум нашли в Казахстане

Вчера, 12:43

56-летний Киркоров вышел в свет с отекшим до безобразия лицом

Вчера, 11:48

Юрий Антонов назвал «комариным писком» пение Алсу на шоу «Дуэты»

Вчера, 10:38

Новости партнеров
2023
ru-RU