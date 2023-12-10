Лариса Долина рискует повторить судьбу Романа Костомарова

Лариса Долина на днях сообщила поклонникам, что вынуждена сократить концертную программу из-за серьезных проблем со здоровьем. У артистки возникли проблемы с трахеей.

Эстрадная звезда должна была выступить в Доме музыки 5 декабря, однако из-за повреждения трахеи исполнила гораздо меньше песен, чем ранее планировалось. Долина призналась, что в таких случаях обычно концерты отменяются, хотя она не смогла этого сделать из-за невероятной любви к своим зрителям.

Приходилось обращаться к фониатру

Во время выступления Лариса Александровна испытывала проблемы с дыханием. Время от времени ей приходилось обращаться к фониатру, находящемуся за кулисами, для получения необходимых лекарств на связки. Также она была вынуждена принять курс антибиотиков из-за сильного отека и болей в трахее.

Однако врачи утверждают, что во время болезни человеку нужен покой, поскольку это чревато многими осложнениями. В качестве примера они приводят Романа Костомарова, который не щадил себя, из-за чего едва не лишился жизни.