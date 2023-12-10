Стало известно, кого выгнали в шестом выпуске шоу «Суперстар-4»

Татьяна Маркова покинула музыкальный проект «Суперстар! Возвращение». В шестом выпуске телепроекта, который выходит на НТВ, она не смогла избежать вылета, несмотря на неплохое выступление, за которое получила наивысшие 8 баллов от членов звездного жюри. Однако предыдущие низкие оценки повлияли на общий результат и Татьяна оказалась в нижней части турнирной таблицы вместе с Алексеем Гоманом. Оба набрали в сумме по 42 балла.

В результате голосования судьи решили, что Маркова должна покинуть шоу. Таким образом, продолжат участие Настя Макаревич, Игорь Наджиев, Алексей Гоман, Кай Метов, Феликс Царикати, Алексей Глызин.