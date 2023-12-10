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Сергей Соседов раскритиковал вокал Кая Метова при попытке перепеть хит Валерии

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Сергей Соседов раскритиковал вокал Кая Метова при попытке перепеть хит Валерии
Знаменитости
Источник фото: @kay_metov

Сергей Соседов высказал шквал критики в адрес Кая Метова за его попытку исполнить известную песню «Часики» Валерии в телепроекте «Суперстар! Возвращение». 

Публика в восторге от Метова

Как отметил критик, выступление артиста, по его мнению, было слишком эксцентричным, он должен был сделать ставку на вокал, а не на шоу-эффекты. Также музыкальный эксперт выразил мнение, что публика в восторге от Метова, поэтому не заметит, даже если он не сможет попасть в ноты. 

Кай в свой черед признал, что высказанные замечания Соседова его задели, но он не стал обижаться. Певец прекрасно понимает, что в роли члена жюри Сергею Васильевичу предстоит давать оценки. Он также выразил уважение к Соседову как критику, хотя отметил, что иногда его замечания переходят границы.

Информационное агентство «Informing»

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