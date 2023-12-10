Шоу «Суперстар», 6 выпуск: Очень строгое жюри и «насилие» над Алексеем Гоманом

В шестом выпуске телешоу «Суперстар» на канале НТВ некоторые из главных фаворитов конкурса были раскритикованы жюри. Алексей Гоман, исполнивший трек «По барам» Анны Асти, получил всего пять баллов. Сергей Соседов отметил, что ему было трудно смотреть на это выступление.

Кай Метов поразил своим исполнением песни

Другие номера также вызвали интерес жюри. Татьяна Маркова, исполнившая «Lady Marmalade» Кристины Агилеры, получила высшие оценки от жюри. Кай Метов поразил своим исполнением песни «Два капучино» и заработал 8 баллов. Феликс Царикати и Настя Макаревич также получили от жюри высокие оценки.

Однако последним исполнителем в этот вечер был Алексей Глызин, который с песней «Hit the Road Jack» завершил программу и получил высший балл судей. В конечном результате Татьяна Маркова после недолгих колебаний была исключена жюри из конкурса.