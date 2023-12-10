Серьезная болезнь: Иностранные учёные назвали главную угрозу человечества к 2050 году

Прогноз о росте заболеваемости хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) к 2050 году является тревожным сигналом для общественного здравоохранения. По данным иностранных ученых, эта болезнь, связанная с дыхательными проблемами, требует комплексного подхода для предотвращения ее распространения и улучшения качества жизни пациентов.

Способен поразить 592 млн человек

Дело в том, что прогрессирующий недуг способен поразить 592 млн человек, а часть из них может убить. Поэтому стоит предпринять шаги в этом направлении, которые включают борьбу с факторами риска (курением, загрязнением воздуха), повышение осведомленности населения о рисках заболевания, а также направить все силы на развитие методов лечения и профилактики ХОБЛ.