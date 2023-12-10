Врач Жемчугов нашел связь между микоплазменной инфекцией и ослаблением иммунитета

Микоплазменная инфекция представляет трудности с диагностикой из-за своего трудно обнаруживаемого характера, не сопровождаемого характерными симптомами. Доктор Владислав Жемчугов подчеркивает, что чаще всего она протекает бессимптомно, хотя возможны общие признаки, такие как ухудшение общего состояния здоровья, слабый кашель, одышка.

Ослабление иммунитета открывает путь к другим инфекциям, включая стрептококки, пневмококки, что дополнительно усложняет состояние пациентов.

Уникальным симптомом микоплазменной пневмонии является ее бессимптомный характер, в отличие от классической пневмонии, сопровождающейся, чаще всего, высокой температурой и сильным мучительным кашлем.

Однако даже несмотря на отсутствие явных симптомов, в легких происходит процесс рубцевания, что может привести к осложнениям сердечно-сосудистой или легочной системы.