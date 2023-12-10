Певица Глюкоза опубликовала видео в прозрачной рубашке без нижнего белья

Известная российская певица Глюкоза поделилась в социальных сетях новым видео. В размещенном ролике она предстала перед своими зрителями в прозрачной рубашке без нижнего белья. Это видео вызвало отклик у поклонников артистки, которые высоко оценили красоту своей любимицы и смелость.

В подписи к ролику Глюкоза с иронией написала, что она давно мечтает попробовать в постели что-то новое, а именно, спать более пяти часов.

Источник фото: @glukozamusic

Откликнувшиеся подписчики оценили эротичность певицы, ее очень красивую рубашку, выразив свое восхищение красотой звезды.