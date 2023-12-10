Как у Фредди Меркьюри и Леди Гаги: Ольга Бузова раскрыла возможности своего голоса

По информации WomanHit.ru, Ольга Бузова раскрыла свои вокальные возможности, заявив, что она способна брать три октавы. Это вокальное достижение сопоставимо с тем, что мог демонстрировать легендарный Фредди Меркьюри из группы Queen, а также американская певица Леди Гага.

Бузова рассказала, что она долгое время даже не осознавала своих вокальных способностей, пока ей об этом не сообщила учительница по вокалу.

Интересно: в прошлом Ольга даже не знала, что такое октава. Впрочем, несмотря на критику со стороны некоторых коллег, ее хиты пользуются популярностью в России и часто занимают верхние строчки музыкальных чартов.