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Ученые выяснили, полезно ли молоко на самом деле

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Ученые выяснили, полезно ли молоко на самом деле
Здоровье
Автор фото: Кагаев Дмитрий

Многие считают, что регулярное употребление молока является важным аспектом здорового питания, но ученые подчеркивают, что эта точка зрения не всегда корректна. Рекомендации о том, что три стакана молока в день являются лучшим способом удовлетворить потребности в кальции, могут быть не совсем точными.

Молоко действительно содержит важные макро- и микроэлементы, такие как витамины A, B12 и D, калий, кальций, магний, цинк, тиамин. Белок, содержащийся в молоке, способствует росту мышечной массы и снижает риск ожирения. 

Однако недавние исследования показывают, что высокое потребление молока в подростковом возрасте может увеличить риск переломов шейки бедра в зрелом или пожилом возрасте. 

Кроме того, для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молоко употребление этого продукта может вызывать негативные последствия, начиная от банального брожения и газообразования до сильных болей в животе и серьезных аллергических реакций.

Информационное агентство «Informing»

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