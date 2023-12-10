Ученые выяснили, полезно ли молоко на самом деле

Многие считают, что регулярное употребление молока является важным аспектом здорового питания, но ученые подчеркивают, что эта точка зрения не всегда корректна. Рекомендации о том, что три стакана молока в день являются лучшим способом удовлетворить потребности в кальции, могут быть не совсем точными.

Молоко действительно содержит важные макро- и микроэлементы, такие как витамины A, B12 и D, калий, кальций, магний, цинк, тиамин. Белок, содержащийся в молоке, способствует росту мышечной массы и снижает риск ожирения.

Однако недавние исследования показывают, что высокое потребление молока в подростковом возрасте может увеличить риск переломов шейки бедра в зрелом или пожилом возрасте.

Кроме того, для людей с непереносимостью лактозы или аллергией на молоко употребление этого продукта может вызывать негативные последствия, начиная от банального брожения и газообразования до сильных болей в животе и серьезных аллергических реакций.