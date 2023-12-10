Портниха Аллы Пугачевой Аксенова считает главной причиной отъезда из РФ - забота о детях

По словам подруги Аллы Пугачевой, портнихи Любови Аксеновой, истинной причиной переезда певицы из России за границу стала забота о своих детях, двойняшках Лизе и Гарри. Аксенова утверждает, что молодой супруг артистки не имеет к этому никакого отношения.

Примадонне сейчас «не сладко»

По мнению швеи, Алла Борисовна хочет, чтобы у ее детей был отец, поэтому она решила переехать вместе с ними. Аксенова подчеркивает, что Пугачева, возможно, не слишком верит в свое долголетие, учитывая наличие у нее различных проблем со здоровьем. Портниха заявила, что Примадонне сейчас «не сладко», поэтому она откровенничала о своем состоянии здоровья в магазине на Кипре, чтобы ее оставили в покое.