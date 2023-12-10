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Димаш Кудайберген споет дуэтом с самим Пласидо Доминго

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Димаш Кудайберген споет дуэтом с самим Пласидо Доминго
Знаменитости
Источник фото: @kudaibergenov.dimash

За несколько недель до Нового года сбылась мечта популярного певца из Казахстана Димаша Кудайбергена. Ему предложил записать песню в дуэте величайший тенор современности - испанский оперный певец Пласидо Доминго. Об этом сообщает «Вечерний курьер».

Димаш рассказал, что в 1999 году у него была кассета с записью концерта трех великих теноров современности. Средь них был и Пласидо Доминго. Ту кассету Кудайберген заслушал «до дыр» и даже представить себе не мог, что сможет когда-то встретиться с легендарным оперным певцом.

Димаша Кудайбергена и Пласидо Доминго пригласили на конкурс «Виртуозы»

Но жизнь подарила им такую встречу. Димаша Кудайбергена и Пласидо Доминго пригласили в состав европейского конкурса «Виртуозы».

Великий тенор там подошел к Димашу и рассказал, что очень хорошо знаком с творчеством таланта из Казахстана. О Кудайбергене он узнал от своего внука-барабанщика, которому на YouTube попались записи певца.

Пласидо Доминго сразу же обратил внимание на голос Димаша и на его огромный потенциал.

«У вас шесть октав. И что самое главное - они равноценны! Я в 20 лет мог петь своим настоящим голосом. А сейчас не хватает тесситуры для тенора. Убежден, что для вас с возрастом это не станет проблемой. Мы запишем прекрасный дуэт», - сказал Доминго.

Завтра у Димаша Кудайбергена и Пласидо Доминго состоится первая совместная репетиция.

Информационное агентство «Informing»

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