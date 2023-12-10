Умер известный советский актер и режиссер Сергей Иванов

9 декабря 2023 года ушел из жизни выдающийся актер, режиссер, театральный деятель Сергей Иванов. Родившись в 1930 году в Марий Эл, он стал важной фигурой в мире театра и искусства.

С 1958 по 1974 годы Иванов был главным режиссером Марийского государственного театра им. Шкетана. Он сыграл роли в различных спектаклях, озвучил более 150 ролей при дублировании художественных картин на марийский язык. Кроме того, он был успешным драматургом, автором пьес, включая проект «На волжском берегу« и »Ольош».

Сергея Иванова навсегда запомнят как талантливого и высокопрофессионального режиссера, который оставил свой след в истории театрального искусства.