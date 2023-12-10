Дочь Юлии Пересильд рассказала о рыданиях матери после просмотра сериала «Слова пацана»

14-летняя Анна, дочь известной российской киноактрисы Юлии Пересильд, начала актерскую карьеру. Она сыграла роль школьницы Айгуль в нашумевшем телесериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», рассказывающем о криминальных группировках, действующих Казани в 80-х годах.

И она, и ее мать не смогли удержать слезы

В последней серии ее героиня переживает насилие. Эти сцены вызвали эмоциональную реакцию ее матери Юлии Пересильд. Анна рассказала, что и она, и ее мать не смогли удержать слезы. У самой девушки после окончания простомотра данной серии остался «осадочек внутри».