Журналист четвертую неделю еле выживает на прожиточный минимум в Волгограде

Журналистка портала V1.RU находится на четвертой неделе выживания на прожиточный минимум в Волгограде. Оставшись без средств у существованию, Елене Рублевой приходится сокращать расходы.

Дело в том, что коммунальные услуги оказались намного дороже, чем она рассчитывала, поэтому на последней неделе девушке пришлось отказаться от походов в магазин и обедов в столовой.

Екатерина была вынуждена сократить прием пищи до одного раза в день

Близкие заметили физические изменения. Репортер сильно похудела, опухла и даже позеленела. Также у нее наблюдались эмоциональные срывы из-за недостатка сладкого и жиров. Екатерина была вынуждена сократить прием пищи до одного раза в день. В результате она стала раздраженной и молчаливой, а работа стала даваться ей в разы тяжелее из-за отказа мозга думать.

Эксперимент завершится уже скоро - 12 декабря, когда выйдет итоговый материал о тратах и результатах эксперимента. И хотя многие не верят в его чистоту, можно с уверенностью утверждать, что эксперимент оказался проваленным, так как 13 476 рублей не хватило для выживания.