Стало известно, кто покинул проект «Последний герой. Остаться семьей» в 7-м выпуске

На ТВ-3 вышел новый выпуск реаити-шоу «Последний герой«, пишет портал »Вокруг ТВ». В нем возникла настоящая интрига.

Николоз Кснелашвили решил добровольно покинуть проект

Участник Николоз Кснелашвили решил добровольно покинуть проект, выдвинув свою кандидатуру перед советом. При объявлении голосования стало известно о скрытом иммунитете у рэпера Птахи, но он решил передать его другой участнице - блогеру Виолетте Чиковани.

В итоге благодаря голосам Птаха избежал выбытия, обойдя Владислава Лукина, который заметил, что ожидал такого развития событий, перед тем как покинуть шоу.