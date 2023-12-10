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Стало известно, кто покинул проект «Последний герой. Остаться семьей» в 7-м выпуске

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Стало известно, кто покинул проект «Последний герой. Остаться семьей» в 7-м выпуске
Знаменитости
Источник фото: Давид Нуриев / ВКонтакте

На ТВ-3 вышел новый выпуск реаити-шоу «Последний герой«, пишет портал »Вокруг ТВ». В нем возникла настоящая интрига.

Николоз Кснелашвили решил добровольно покинуть проект 

Участник Николоз Кснелашвили решил добровольно покинуть проект, выдвинув свою кандидатуру перед советом. При объявлении голосования стало известно о скрытом иммунитете у рэпера Птахи, но он решил передать его другой участнице - блогеру Виолетте Чиковани. 

В итоге благодаря голосам Птаха избежал выбытия, обойдя Владислава Лукина, который заметил, что ожидал такого развития событий, перед тем как покинуть шоу.

Информационное агентство «Informing»

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