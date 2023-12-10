На Объездной в Екатеринбурге произошла массовая авария: машины разбросало по всей дороге

ДТП было зафиксировано на видео

Как сообщает портал e1.ru, на Объездной в Екатеринбурге произошла массовая авария. ДТП было зафиксировано на видео.

Началось дорожно-транспортное происшествие со столкновения Lada Priora и Hyundai Solaris. Авто не поделили полосу при перестроении. Через несколько секунд в ДТП попали еще две иномарки, которые двигались к месту происшествия.

Видеозапись отражает механические повреждения авто. Информации о пострадавших пока что нет.

Участники аварии не обратились в ГИБДД, но на место ЧП все же прибыл эвакуатор.