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Синоптики рассказали, когда закончится лютый мороз в Тюмени и области

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Синоптики рассказали, когда закончится лютый мороз в Тюмени и области
В России
Фото: @jannoon028 / freepik.com

В Тюмени и области продолжаются сильные морозы. В связи с этим многие жители выражают надежду на потепление.

Ожидается сохранение холодной погоды еще минимум три дня 

Согласно прогнозам синоптиков, ожидается сохранение холодной погоды еще минимум три дня. Так, 11 декабря дневная температура воздуха будет достигать от -32 до -37 градусов по Цельсию. На следующий день ожидается от -28 до -33 градуса, а местами до -37 градусов. 13 декабря 2023 прогнозируют температуры воздуха в пределах от -20 до -25 градусов. Снегопадов не ожидается, скорость ветра может достигать восемь метров в секунду.

В более утешительном прогнозе от гидрометцентра России заявлено, что с 13 декабря начнется потепление. В это время ожидается температура воздуха -17 градусов по Цельсию.

Информационное агентство «Informing»

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