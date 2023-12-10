«Очень больно и жутко»: 10% заразившихся новой микоплазменной пневмонией умирают

В Китае вспышка микоплазменной пневмонии вызывает опасения. Некоторые считают, что перед нами может стоять новая пандемия.

Это заболевание проявляется у человека длительным, сухим и изнуряющим кашлем, характеризуется высокой степенью устойчивости к большинству антибиотиков.

В России тоже выявлены случаи «китайской пневмонии». Пациенты описывают тяжелые симптомы, такие как трудности с дыханием и высокая температура.

Мы имеем дело с мутировавшей формой бактерии

Специалисты предполагают, что мы имеем дело с мутировавшей формой бактерии, которая стала устойчивой к большинству антибиотиков. Порой врачи просто бессильны, и в 10% микоплазменная пневмония заканчивается смертью.