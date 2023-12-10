Киркоров признался, что его дети сталкиваются с хейтом в школе

Филипп Киркоров поделился, что его дети, растущие без матери, сталкиваются с хейтом в школе из-за своей звездной фамилии.

Артист рассказал, что дети нередко задают ему вопросы о ситуациях, которые вызывают дискомфорт и оказывают давление на их психологическое состояние.

Например, дети спрашивают Киркорова: «Папа, правда, что тетя тебя потрогала за попу, а попа у тебя искусственная? Я не могу, меня в школе хейтят».

Киркоров планирует предпринять воспитательные меры для решения этой проблемы

Такие ситуации вызывают негативное отношение к детям в школе. Это становится источником тревоги для поп-короля. Певец выразил обеспокоенность за своих детей и объявил, что он планирует предпринять воспитательные меры для решения этой проблемы.