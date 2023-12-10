Врач Кольгуненко перечислила пять типов старения лица: что можно сделать

Российский косметолог Инна Кольгуненко выделила пять разновидностей процесса старения лица, предоставив экспертные советы по его замедлению и сохранению молодости.

1 тип «Мелкоморщинистый»: Люди данного типа обладают тонкими чертами, изящной формой лица, худощавым телосложением. Уже с 30 лет возможно появление мелких морщин вокруг губ и уголков глаз. Для сохранения молодости рекомендуется активное увлажнение.

2 тип «Деформационный« или »Славянский»: Лица этого типа круглые, с отеками. В таких случаях морщины не заметны, но лицо может выглядеть отечным. Рекомендуется выводить жидкости из организма и проводить массаж лица.

3 Тип «Усталый»: Лицо у людей этого типа выглядит «грустным» из-за уменьшения тонуса кожи и появления морщин-марионеток в уголках рта. Важно использовать средства с антиоксидантами, АНА-кислотами, проходить процедуры с филлерами для восполнения объема жировой ткани.

4 тип «Мускульный»: Люди этого типа имеют выраженный тонус мышц, хотя с возрастом теряют объем подкожно-жировой клетчатки, что приводит к грубым чертам лица, появлению пигментных пятен. Рекомендуется использовать коллагеностимуляторы.

5 тип «Смешанный»: Этот морфотип является наиболее распространенным и объединяет признаки всех предыдущих типов старения. В уходе за кожей применяются средства, направленные на коррекцию наиболее значимых признаков старения.