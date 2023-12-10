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ВИЧ атакует российсике деревни — болеют даже беременные

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ВИЧ атакует российсике деревни — болеют даже беременные
В России
Фото: @jcomp / freepik.com

В последние годы внимание к проблеме распространения ВИЧ в РФ ослабло, однако наблюдается тревожная динамика: новые случаи ВИЧ все чаще регистрируются в сельской местности, а доля инфицированных беременных увеличилась на 1%. Сложная ситуация с ВИЧ сохраняется в регионах Урала и Сибири. Кемеровская, Челябинская, Иркутская, Свердловская, Томская области, Алтайский, Пермский, Красноярский край долгие годы остаются лидерами по числу зарегистрированных случаев на душу населения.

Средний показатель составляет 797 человек на 100 тыс. населения

К примеру, в Кемеровской области число инфицированных сейчас составляет 2039 человек на 100 тыс. населения, а в Иркутской области — 1978 человек. В среднем по стране показатель составляет 797 человек. 

Рост случаев среди беременных свидетельствует о том, что ВИЧ распространяется за пределы традиционных групп риска (наркоманы), передается он гетеросексуальным путем.

Информационное агентство «Informing»

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