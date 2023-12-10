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Стало известно, кто победил в музыкальном шоу «Перепой звезду»

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Стало известно, кто победил в музыкальном шоу «Перепой звезду»
Знаменитости
Источник фото: @vikamamenko

В заключительном этапе первого сезона нового проекта «Перепой звезду» на Первом канале в финал вышли Елизавета Бурлакова, Ольга Савосина, Диана Тагиева, Ваган Самвелян, Татьяна Смирнягина, Виктория Единок, Мамут Усеинов, Кристина Диркс. В последнем эпизоде участникам предоставили возможность выбрать своих звездных соперников. 

Две исполнительницы поделили первое место 

Определение лучшего исполнителя лежало на плечах жюри, в состав которого входили Лариса Гузеева, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Денис Казанский. На завершающем этапе судьи не смогли определить победителя. Они выбирали между Викторией Единок и Татьяной Смирнягиной, поэтому обе исполнительницы поделили первое место.

Информационное агентство «Informing»

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