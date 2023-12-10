Стало известно, кто победил в музыкальном шоу «Перепой звезду»

В заключительном этапе первого сезона нового проекта «Перепой звезду» на Первом канале в финал вышли Елизавета Бурлакова, Ольга Савосина, Диана Тагиева, Ваган Самвелян, Татьяна Смирнягина, Виктория Единок, Мамут Усеинов, Кристина Диркс. В последнем эпизоде участникам предоставили возможность выбрать своих звездных соперников.

Две исполнительницы поделили первое место

Определение лучшего исполнителя лежало на плечах жюри, в состав которого входили Лариса Гузеева, Егор Кончаловский, Надежда Михалкова, Петр Дранга, Денис Казанский. На завершающем этапе судьи не смогли определить победителя. Они выбирали между Викторией Единок и Татьяной Смирнягиной, поэтому обе исполнительницы поделили первое место.