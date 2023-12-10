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«Это невероятно»: восьмилетний скрипач поразил пианиста Дениса Мацуева

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«Это невероятно»: восьмилетний скрипач поразил пианиста Дениса Мацуева
Знаменитости
Источник фото: @skripka.arfa.chelny

В третьем выпуске 10-го сезона телевизионного конкурса «Синяя птица», восхитив весь состав жюри своим виртуозным исполнением, выступил восьмилетний Лука Моромов (Республика Татарстан). 

Восьмилетний скрипач не остался незамеченным в мире профессионалов

Юный скрипач произвел неизгладимое впечатление на членов жюри, включая пианиста Дениса Мацуева. Народный артист Луку назвал открытием текущего сезона.

Ребенок исполнил композицию «La Campanella» на скрипке, после чего был приглашен Мацуевым сыграть вместе. Молодой талант также выразил готовность выступить с пианистом Борисом Березовским. Восьмилетний скрипач не остался незамеченным в мире профессионалов. Скрипичный мастер Михаил Горонок из Петербурга изготовил специальную скрипку для ребенка и лично доставил ее мальчику, пораженный уникальным и неповторимым талантом.

Информационное агентство «Informing»

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